Полузащитник Вячеслав Якимов перейдёт из «Краснодара» в «Факел» на постоянной основе. Вторую часть сезона футболист провел за воронежский клуб на правах аренды.

Как стало известно Sport24, хавбек обойдется «Факелу» в три миллиона рублей. По информации источника, игрок заключит с новым клубом долгосрочный трудовой договор.

25-летний Якимов провел за «Факел» 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 700 тысяч евро.

По итогам сезона «Факел» стал 14-м в РПЛ, а «Динамо» расположилось на девятой позиции.