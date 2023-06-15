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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шпилевский рассказал, почему отказал «Динамо»

15 Июня 2023 • 12:36 Комментировать

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, почему не принял предложение возглавить московское «Динамо».

«У нас феноменальный коллектив в «Арисе». Чувствую, что мы можем в еврокубках добиться хорошего результата, моя миссия выполнена не до конца», — приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что здесь он выступил не против «Динамо», а за «Арис», с которым проделал непростой путь к чемпионству.

В сезоне-2022/23 «Арис» выиграл чемпионат Кипра, опередив АПОЭЛ, который стал вторым, всего на три зачетных балла. «Динамо» финишировало на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Динамо Москва чемпионат Кипра Алексей Шпилевский
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