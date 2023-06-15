Зделар рассказал, останется ли он в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос о своём будущем в столичной команде.

«Не рассматриваю никаких предложений от других клубов. На данный момент я сконцентрирован только на игре за ЦСКА», — приводит слова Зделара Sport24.

Хавбек отметил, что сейчас он хочет отдохнуть, а затем будет готовиться к следующему сезону.

В прошлом сезоне 28-летний серб принял участие в 38 матчах за ЦСКА и получил восемь желтых карточек. Трудовой договор Зделара с «армейцами» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет четыре миллиона евро.