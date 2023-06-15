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Жирков предположил, сколько ещё будет играть Акинфеев

15 Июня 2023 • 12:23 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Юрий Жирков, завершивший игровую карьеру, поделился мнением о том, сколько еще будет выступать вратарь Игорь Акинфеев.

«Финал Кубка России был хороший, смотрел, отличная игра. Акинфеев еще два-три года точно может играть, тем более играет в воротах. Поздравляю его с этим кубком, он его вытащил», - передает слова Жиркова ТАСС.

В суперфинале Кубка России ЦСКА одолел «Краснодар» (1:1, 6:5 – по пенальти).

Акинфеев выступает за «армейский» коллектив с января 2003 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Юрий Жирков
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