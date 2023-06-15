Мещеряков объяснил успешную игру «Локомотива» в весенней части сезона

Экс-председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением об успешном выступлении «железнодорожников» во второй половине прошлого сезона Российской премьер-лиги.

«У «Локомотива» был потенциал. В весенних матчах поймали психологическую уверенность: дальше на этом относительном кураже и мастерстве доиграли сезон, выдав отличную серию», - приводит слова Мещерякова издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне чемпионата России подопечные Михаила Галактионова набрали 45 баллов и финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице. «Локомотив» одержал 13 побед, потерпел 11 поражений и шесть раз сыграл вничью.