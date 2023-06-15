Агент: «Чалова знают в Турции — это классный нападающий»

Известный агент Адем Чебеджи отреагировал на информацию о возможном переезде нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в турецкий чемпионат. Ранее сообщалось, что российский форвард интересен «Фенербахче» и «Галатасараю».

«Чалова знают в Турции, он регулярно выступал в составе ЦСКА в еврокубках, это классный нападающий. Но вряд ли турецкие команды станут предлагать большие суммы», — приводит слова Чебеджи Metaratings.

Эксперт отметил, что в Турции чаще любят подписывать свободных агентов или брать футболистов в аренду.

В прошедшем сезоне 25-летний Чалов забил 24 мяча и стал автором 6 результативных передач в 41 матче за ЦСКА.