Бубнов — о Федуне: «Неудачи «Спартака» связаны с плохим менеджментом»

Бывший игрок московского «Спартака» и футбольный эксперт Александр Бубнов негативно отозвался о бывшем президенте «красно-белых» Леониде Федуне.

«Неудачи «Спартака» связаны с плохим менеджментом, а за менеджмент полную ответственность несет президент. В «Спартаке» же наружу постоянно вылезало всякое грязное белье», — заявил Бубнов «Матч ТВ».

Напомним, в конце прошлого лета Федун покинул «Спартак», передав все акции клуба «Лукойлу».

В сезоне-2022/23 «красно-белые» финишировали на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстав на 4 очка от ЦСКА и на 16 от «Зенита».