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«Локомотив» не прописал репутационные потери в новом контракте Дзюбы

15 Июня 2023 • 12:02 Комментировать

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о деталях нового трудового соглашения нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Что касается репутационных потерь… Разумеется, мы хотим, чтобы позитивных поводов было больше. Мы не прописывали каких‑то специальных условий. Мы считаем, что это не нужно», - передает слова Нагорных «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что в московском клубе недовольны участием Дзюбы в различных шоу на ютубе. Кроме того, недавно в сеть были слиты новые интимные видео 34-летнего форварда.

В минувшем сезоне РПЛ Артём провел 11 поединков, записав на свой счет восемь голов и пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Юрий Нагорных
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