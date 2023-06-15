ЦСКА близок к выкупу Мойзеса

Руководство московского ЦСКА практически договорилось с бразильским «Интернасьоналем» о выкупе прав на защитника Мойзеса. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабио Алейшо.

Как стало известно журналисту, стороны значительно продвинулись в переговорах. Сделка будет завершена в ближайшее время.

Напомним, что ЦСКА оформил аренду Мойзеса с правом выкупа летом прошлого года. В завершившемся сезоне 28-летний футболист принял участие в 36 поединках за «армейцев», записав на свой счет один гол и три результативные передачи. Трансферная стоимость защитника оценивается в пять миллионов евро.