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ЦСКА близок к выкупу Мойзеса

15 Июня 2023 • 11:20 Комментировать

Руководство московского ЦСКА практически договорилось с бразильским «Интернасьоналем» о выкупе прав на защитника Мойзеса. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабио Алейшо.

Как стало известно журналисту, стороны значительно продвинулись в переговорах. Сделка будет завершена в ближайшее время.

Напомним, что ЦСКА оформил аренду Мойзеса с правом выкупа летом прошлого года. В завершившемся сезоне 28-летний футболист принял участие в 36 поединках за «армейцев», записав на свой счет один гол и три результативные передачи. Трансферная стоимость защитника оценивается в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Мойзес трансферы футбола - лето 2023
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