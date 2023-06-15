Жирков решил стать тренером

Бывший защитник московского ЦСКА, лондонского «Челси» и сборной России Юрий Жирков поведал о своих планах на будущее.

«Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера. В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие», - передает слова Жиркова ТАСС.

Напомним, что Юрий завершил профессиональную карьеру летом прошлого года. Помимо ЦСКА и «Челси» защитник поиграл на клубном уровне за петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и столичное «Динамо». В составе сборной России Жирков провел 104 поединка и забил два мяча.