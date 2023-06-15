Орещук назвал позиции, которые нужно усилить «Динамо»

Футбольный функционер Роман Орещук, ранее занимавший пост главного тренера московского «Динамо», рассказал, как нужно усилиться «бело-голубым» в летнее трансферное окно.

«Наиболее остро в усилении у «Динамо» нуждаются позиции центрального защитника, опорного полузащитника и атакующего полузащитника. Вся центральная ось», - передает слова Орещука Legalbet.

Напомним, что «Динамо» неудачно выступило в минувшем сезоне Российской премьер-лиги, завершив турнир на девятом месте.

В ближайшее время у столичного коллектива может появиться новый главный тренер. На пост рулевого «Динамо» сватают чешского специалиста Марцела Личку.