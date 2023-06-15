«Крылья Советов» хотят усилиться полузащитником «Ростова»

24-летний полузащитник «Ростова» Роман Тугарев может продолжить карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги.

Согласно сведениям журналистов «Спорт-Экспресса», в услугах футболиста заинтересованы самарские «Крылья Советов». Однако ростовчане не горят желанием расставаться с игроком. Срок действующего трудового соглашения между Романом и «жёлто-синими» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость Тугарева оценивается в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 24 поединках, забил один гол с пенальти и получил три желтые карточки.