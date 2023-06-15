Орлов оценил работу РФС

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Российского футбольного союза в минувшем сезоне.

«Надо сказать добрые слова в адрес РФС. Они сделали многое для того, чтобы наш футбол остался на плаву. Один только факт, что на финал Кубка более 50 тыс. зрителей, говорит о том, что футбол жив», - проводятся слова комментатора на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что российские команды отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги чемпионом стал петербургский «Зенит», на второй строчке финишировал московский ЦСКА, а на третьей еще один столичный клуб – «Спартак».