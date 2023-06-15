Колодин: «Было бы интересно посмотреть на Личку в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Денис Колодин высказался о возможном назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо». Сейчас он занимает пост рулевого «Оренбурга».

«Было бы интересно посмотреть на Личку в «Динамо». Он этим сезоном доказал, что может возглавить этот клуб. Но, повторюсь, тут другой уровень, другие задачи, другое давление», - передает слова Колодина «КП Спорт».

Напомним, что по ходу прошлого сезона «Динамо» отправило в отставку сербского специалиста Славишу Йокановича. По итогам минувшего сезона «бело-голубые» финишировали на девятом месте в турнирной таблице.