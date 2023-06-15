Погребняк: «Зенит» может побороться за победу в Лиге Европы»

Бывший нападающий национальной сборной России Павел Погребняк оценил перспективы петербургского «Зенита» в еврокубках. Напомним, что «сине-бело-голубые», как и другие российские команды, отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Зенит» может составить хорошую конкуренцию на групповой стадии ЛЧ. И в Лиге Европы точно может побороться за победу. Если сохранят Малкома и добавят еще пару таких игроков, почему нет?» - приводятся слова Погребняка на страницах издания «КП Спорт».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул. Это пятое подряд чемпионство подопечных Сергея Семака.