Погребняк: «Холанн - модернизированная версия меня»

Экс-форвард сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о нападающем сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Мы похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы. Холанн - модернизированная версия меня», - приводит слова Погребняка «КП Спорт».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Холанн стал лучшим бомбардиром, отметившись 36 забитыми мячами и восемью ассистами в 35 поединках. Вместе с «Манчестер Сити» Эрлинг оформил требл, выиграв помимо АПЛ еще два турнира – Лигу чемпионов и Кубок Англии.