Хохлов выступил за расширение РПЛ

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал, как относится к возможному расширению Российской премьер-лиги до 18 клубов.

«Можно расширить, но они должны быть конкурентоспособны. Нельзя расширять турнир искусственно, притягивая к нему команды, которые не готовы к этому уровню. А так хочется, чтобы у нас было больше игр», - передает слова специалиста издание «Известия».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги принимали участие 16 команд. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», на втором месте финишировал ЦСКА, а тройку призеров замкнул «Спартак». Из элитного дивизиона вылетели «Химки» и «Торпедо».