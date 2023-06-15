Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов выступил за расширение РПЛ

15 Июня 2023 • 08:59 Комментировать

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал, как относится к возможному расширению Российской премьер-лиги до 18 клубов.

«Можно расширить, но они должны быть конкурентоспособны. Нельзя расширять турнир искусственно, притягивая к нему команды, которые не готовы к этому уровню. А так хочется, чтобы у нас было больше игр», - передает слова специалиста издание «Известия».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги принимали участие 16 команд. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», на втором месте финишировал ЦСКА, а тройку призеров замкнул «Спартак». Из элитного дивизиона вылетели «Химки» и «Торпедо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
09:09 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Холанн - модернизированная версия меня»
09:01 · Россия. Первая лига
Бавин подписал полноценный контракт с хабаровским СКА
08:59 · Россия. Премьер-лига
Хохлов выступил за расширение РПЛ
08:50 · Россия. Премьер-лига
Хохлов отреагировал на желание Нобоа получить российский паспорт
00:53 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Куда смотрели в «Динамо», когда Галактионов не был в «Локомотиве»?»
00:37 · Россия. Премьер-лига
«Краснодару» интересен хавбек ПАОКа
00:30 · Россия. Премьер-лига
Губернатор Самарской области продолжит доверять Осинькину
00:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Каргаса заявил, что к нему не обращались из «Крыльев Советов» эксклюзив
00:00 · Россия. Премьер-лига
РПЛ представит календарь нового сезона не позднее 22 июня слухи
14 Июня
23:41 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв посоветовал Чалову остаться в ЦСКА до конца карьеры
23:27 · Россия. Премьер-лига
Источник: В конце года стадион «Спартака» сменит название на «Лукойл Арена» слухи
23:25 · Россия. Премьер-лига
Гордеев назвал главную ошибку «Торпедо»
23:17 · Россия. Премьер-лига
Губернатор Калининградской области оценил работу Игнашевича
22:54 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник ЦСКА Мендес высказался об уровне футбола в РПЛ
22:51 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» интересуются защитником греческого топ-клуба слухи
Все новости
Рекомендуем