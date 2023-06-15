Хохлов отреагировал на желание Нобоа получить российский паспорт

Наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов в разговоре с представителями СМИ прокомментировал решение эквадорского полузащитника команды Кристиана Нобоа получить российское гражданство.

«Не знаю, в какой стадии этот вопрос. Здорово, если Кристиан хочет получить российское гражданство. Я только приветствую это решение! Это его личная инициатива и его желание», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 38-летний южноамериканец защищает цвета сочинского коллектива с 2019 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Нобоа провел 26 поединков, в которых забил 11 мячей и отдал два ассиста.