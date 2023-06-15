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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Куда смотрели в «Динамо», когда Галактионов не был в «Локомотиве»?»

15 Июня 2023 • 00:53 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о том, кто является лучшим тренером Российской премьер-лиги в минувшем сезоне. По его мнению, это молодой наставник «Локомотива» Михаил Галактионов, пришедший в московский клуб лишь ко второй половине сезона.

«Его никто не трогал, а он пришел и дал результат. В «Динамо» начинают говорить, что было бы супер, если бы он к ним пришел. Куда смотрело «Динамо» до того, как его назначил «Локомотив»?», - делится Селюк с «РИА Новости Спорт».

С марта по июнь «Локомотив» при Галактионове поднялся в РПЛ с 14 места на восьмое.

Галактионов: «Дзюба доказал всем, что является одним из лучших»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Селюк Михаил Галактионов
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