«Краснодару» интересен хавбек ПАОКа

Краснодар заинтересован в приобретении 26-летнего бразильского центрального полузащитника ПАОКа Дугласа Аугусто. Новостью поделился журналист Иван Карпов.

По его информации, руководство «быков» уже связалось с агентом игрока, но условия для возможного трансфера выглядят пока довольно непростыми – греки требуют 7 млн евро за футболиста в самом расцвете сил.

«Про зарплату даже и говорить не хочется», - отметил Карпов.

Напомним, это уже вторая новость за последние несколько часов, которая связывает российский клуб с ПАОКом. Ранее Карпов сообщил, что самарским «Крыльям Советов» интересен один из защитников этого греческого топ-клуба.