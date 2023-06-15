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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодару» интересен хавбек ПАОКа

15 Июня 2023 • 00:37 Комментировать

Краснодар заинтересован в приобретении 26-летнего бразильского центрального полузащитника ПАОКа  Дугласа Аугусто. Новостью поделился журналист Иван Карпов.

По его информации, руководство «быков» уже связалось с агентом игрока, но условия для возможного трансфера выглядят пока довольно непростыми – греки требуют 7 млн евро за футболиста в самом расцвете сил.

«Про зарплату даже и говорить не хочется», - отметил Карпов.

Напомним, это уже вторая новость за последние несколько часов, которая связывает российский клуб с ПАОКом. Ранее Карпов сообщил, что самарским «Крыльям Советов» интересен один из защитников этого греческого топ-клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПАОК трансферы футбола - лето 2023 Дуглас Аугусто
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