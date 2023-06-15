Губернатор Самарской области продолжит доверять Осинькину

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил работу главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина и порассуждал о результатах команды в минувшем сезоне.

«Думаю, очевидно, что «Крылья» сейчас не на своём месте. Главному тренеру я давать советы не буду, думаю, Игорь Витальевич - тот специалист, который нам нужен», - рассказал Азаров «РИА Новости Спорт».

Глава региона пояснил, что Осинькин грамотно развивает молодых футболистов, а самое главное, умеет сопровождать игрока на пути во взрослый спорт.

Напомним, что «Крылья» финишировали на 12-м месте в турнирной таблице и это помогло команде спокойно закончить сезон без борьбы в стыковых матчах.