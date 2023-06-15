Агент греческого защитника ПАОКа Янниса Каргаса Констадин Башов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что из России его клиентом пока не интересовались.

«К нам обращался клуб из Кипра, есть некоторый интерес из Турции, а вот из России пока не обращались. Впрочем, мы были бы рады, если что-такое будет. Мы определенно готовы это обсуждать», - рассказал нам агент.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что самарский клуб отправил официальный запрос в греческий топ-клуб по центральному защитнику.