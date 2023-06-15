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Агент Каргаса заявил, что к нему не обращались из «Крыльев Советов» эксклюзив

15 Июня 2023 • 00:14 Комментировать

Агент греческого защитника ПАОКа Янниса Каргаса Констадин Башов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что из России его клиентом пока не интересовались.

«К нам обращался клуб из Кипра, есть некоторый интерес из Турции, а вот из России пока не обращались. Впрочем, мы были бы рады, если что-такое будет. Мы определенно готовы это обсуждать», - рассказал нам агент.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что самарский клуб отправил официальный запрос в греческий топ-клуб по центральному защитнику.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов ПАОК трансферы футбола - лето 2023 Яннис Каргас Констадин Башов
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