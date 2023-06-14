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Источник: В конце года стадион «Спартака» сменит название на «Лукойл Арена» слухи

14 Июня 2023 • 23:27 Комментировать

В конце года стадион, на котором проводит домашние матчи московский «Спартак», с большой долей вероятности, сменит своё название. 

По данным «РБ Спорта», стадион, который носит название бренда «Открытие Банк», с которым заканчивается контракт в этом году, вероятно, сменит название на «Лукойл Арена». 

Напомним, что в августе прошлого года нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ приобрела сто процентов акций столичного клуба, а также стадион «Открытие Банк Арена». Ранее на протяжении 18 лет клубом руководил Леонид Федун. 

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 РПЛ занял третье место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лукойл Открытие Банк Арена
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