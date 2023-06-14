В конце года стадион, на котором проводит домашние матчи московский «Спартак», с большой долей вероятности, сменит своё название.

По данным «РБ Спорта», стадион, который носит название бренда «Открытие Банк», с которым заканчивается контракт в этом году, вероятно, сменит название на «Лукойл Арена».

Напомним, что в августе прошлого года нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ приобрела сто процентов акций столичного клуба, а также стадион «Открытие Банк Арена». Ранее на протяжении 18 лет клубом руководил Леонид Федун.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 РПЛ занял третье место в турнирной таблице.