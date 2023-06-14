Гордеев назвал главную ошибку «Торпедо»

Российский тренер Андрей Гордеев, работавший в тренерском штабе столичного «Торпедо», назвал главную ошибку «автозаводцев», что стоила им вылета из РПЛ по итогам первого сезона после возвращения.

«Они не могли «резать мясо», как говорил Олег Романцев. Команда вышла в РПЛ, но весь состав, который играл в Первой лиге, остался», - рассказал Гордеев Sport24.

Он добавил, что это и привело «Торпедо» к тому, что к конкуренции на самом высоком уровне клуб оказался не готов. И поэтому закономерно покинул РПЛ.

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Торпедо» оказалось на 16-м, последнем месте турнирной таблицы Премьер-лиги.