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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губернатор Калининградской области оценил работу Игнашевича

14 Июня 2023 • 23:17 Комментировать

Глава Калининградской области Антон Алиханов оценил работу, проведённую Сергеем Игнашевичем у руля балтийского клуба.

Напомним, что при Игнашевиче «Балтика» практически весь сезон Первой лиги занимала первое место и потерпела лишь два поражения. Но в итоге завершила чемпионат на второй строчке, выйдя в РПЛ напрямую.

«Он за полтора года сделал невозможное, 30 матчей без поражений. Но молодцы и ребята из спортивного менеджмента, и наши новички, которые пришли перед стартом сезона, став лучшими в лиге. Им всем есть, куда ещё расти», - цитирует Алиханова «РБ Спорт».

Ранее Алиханов озвучил задачу и спонсоров «Балтики» на грядущий сезон в элите российского футбола, куда балтийцы, напомним, попали впервые за 25 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Антон Алиханов
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