Губернатор Калининградской области оценил работу Игнашевича

Глава Калининградской области Антон Алиханов оценил работу, проведённую Сергеем Игнашевичем у руля балтийского клуба.

Напомним, что при Игнашевиче «Балтика» практически весь сезон Первой лиги занимала первое место и потерпела лишь два поражения. Но в итоге завершила чемпионат на второй строчке, выйдя в РПЛ напрямую.

«Он за полтора года сделал невозможное, 30 матчей без поражений. Но молодцы и ребята из спортивного менеджмента, и наши новички, которые пришли перед стартом сезона, став лучшими в лиге. Им всем есть, куда ещё расти», - цитирует Алиханова «РБ Спорт».

Ранее Алиханов озвучил задачу и спонсоров «Балтики» на грядущий сезон в элите российского футбола, куда балтийцы, напомним, попали впервые за 25 лет.