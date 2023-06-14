Полузащитник ЦСКА Мендес высказался об уровне футбола в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес высказался об уровне футбола в Российской премьер-лиге.

«Футбол достаточно динамичен, есть хорошие команды, игроки сильные, игроки в Европе намного выше, физически сильнее, и это заставило меня сильно вырасти; я думаю, что год, который я прожил там, стал большим прогрессом для меня. Я надеюсь продолжать в том же духе», - приводит слова футболиста TNT SPORTS CHILE.

23-летний футболист пополнил ряды столичного клуба летом прошлого года, заключив контракт до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне РПЛ Мендес принял участие в 26 играх, но не отметился результативными действиями.