Самарские «Крылья Советов» сделали официальный запрос греческому клубу ПАОК о трансфере 28-летнего защитника Янниса Каргаса. Такой информацией делится российский инсайдер Иван Карпов. На данный момент «Крылья» в ожидании ответа от греческого клуба.

Как отмечает Карпов, у волжан есть ещё два варианта в оборону, помимо грека. Однако в приоритете именно этот футболист.

В прошедшем сезоне у защитника набралось всего 13 официальных матчей за ПАОК, в которых он отдал два ассиста.

Напомним, «Крылья Советов» завершили сезон на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ и избежали стыковых матчей.