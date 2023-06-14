Аленичев: Я не хочу, чтобы Карпин совмещал два поста

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о совмещении постов Валерием Карпиным в сборной России и «Ростове».

Экс-игрок сборной России отметил, что не хочет, чтобы Карпин совмещал обе работы, ведь это сумасшедшая нагрузка, и не понимает, как наставник национальной команды не спит по ночам.

«Мозг взорвётся, этим всё сказано. Может, в ближайшее время найдут оптимальное решение и Валера сосредоточится только на сборной, или найдут нового тренера сборной», - приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин совмещает два поста с августа 2021 года.

Сборная России из-за политической ситуации в мире временно отстранена от участия в международных соревнованиях.