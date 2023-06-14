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Корнаухов — о Пиняеве: «Он правильно развивает свою карьеру»

14 Июня 2023 • 22:47 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве, который считается большим талантом.  

«Он правильно развивает свою карьеру, знает, как ее делать, умный мальчишка, правильные вещи говорит. Если его слова не будут расходиться с делом, вырастет в классного мастера», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

18-летний Пиняев сменил клубную прописку прошлой зимой, перебравшись из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В футболке «железнодорожников» игрок появился на поле в 12 матчах и отметился двумя забитыми мячами. Контракт вингера с «красно-зелеными» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Пиняева в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Олег Корнаухов Сергей Пиняев
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