Корнаухов — о Пиняеве: «Он правильно развивает свою карьеру»

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве, который считается большим талантом.

«Он правильно развивает свою карьеру, знает, как ее делать, умный мальчишка, правильные вещи говорит. Если его слова не будут расходиться с делом, вырастет в классного мастера», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

18-летний Пиняев сменил клубную прописку прошлой зимой, перебравшись из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В футболке «железнодорожников» игрок появился на поле в 12 матчах и отметился двумя забитыми мячами. Контракт вингера с «красно-зелеными» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Пиняева в семь миллионов евро.