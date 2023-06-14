Мендес: «Мне нравится играть под руководством Федотова»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился комментарием о работе с наставником команды Владимиром Федотовым.

«Очень нравится играть под руководством Федотова. Доволен всем», — приводит слова Мендеса «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 23-летний чилийский хавбек принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА прошлым летом. По итогам сезона «армейцы» стали обладателями серебряных медалей Российской премьер-лиги и завоевали национальный Кубок, одолев в Суперфинале «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.