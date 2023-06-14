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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мендес: «Мне нравится играть под руководством Федотова»

14 Июня 2023 • 22:38 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился комментарием о работе с наставником команды Владимиром Федотовым.

«Очень нравится играть под руководством Федотова. Доволен всем», — приводит слова Мендеса «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 23-летний чилийский хавбек принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА прошлым летом. По итогам сезона «армейцы» стали обладателями серебряных медалей Российской премьер-лиги и завоевали национальный Кубок, одолев в Суперфинале «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Виктор Мендес
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