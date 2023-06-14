Московское «Торпедо» готово выкупить голкипера Егора Бабурина у «Ростова».

Вратарь в прошедшем сезоне выступал за столичный клуб на правах аренды.

По данным «РБ Спорта», в договоре между клубами был прописан пункт о возможном выкупе игрока при определённых условиях, и «автозаводцы» готовы активировать его.

Соглашение Бабурина с командой с берегов Дона рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний футболист принял участие в 21 игре, в которой пропустил 46 мячей и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.