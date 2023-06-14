Борис Ротенберг: Бердыев оборонительным стилем ломал игру «Сочи»

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг впервые высказался о том, почему Курбан Бердыев проработал на должности главного тренера всего три месяца.

Спортивный деятель отметил, что после сборов он заметил, что у команды нет той игры, которую ранее ставил Вадим Гаранин, потому что она была от обороны.

«У него свой стиль, но, когда Бердыев приходил, я с ним договаривался, что он ломать игру не будет. И он заставлял делать то, что игроки практически не умеют», - приводит слова Ротенберга ТАСС.

Под руководством 70-летнего специалиста «Сочи» провел пять матчей, в которых одержал две победы и потерпел три поражения.