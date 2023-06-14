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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Измайлов: Для «Торпедо» будет хорошей историей вернуться в Первую лигу

14 Июня 2023 • 22:17 Комментировать

Президент Первой лиги Наиль Измайлов высказался о возвращении московского «Торпедо» во второй по силе российский футбольный дивизион.

Спортивный деятель отметил, что для столичного клуба это будет хорошей историей, ведь он сможет нарастить базу болельщиков, выйдя в РПЛ он сможет сохранить её и даже нарастить.

«Пока домашний стадион «Торпедо» в процессе строительства. Наверное, несколько лет он будет строиться, там пока котлован. Но процесс идет», - заявил Измайлов в эфире программы «Межсезонье» на телеканале «Матч ПРЕМЬЕР».

Напомним, что «Торпедо» по итогам сезона-2022/23 РПЛ заняло последнее место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Наиль Измайлов
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