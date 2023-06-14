По ходу летнего сбора московский «Спартак» проведёт контрольную встречу с азербайджанским «Нефтчи».

Как сообщает портал «РБ Спорт», матч пройдет на домашнем стадионе столичного клуба «Открытие Банк Арене». По информации источника, поединок между командами состоится в период с 11 по 20 июля.

В сезоне-2022/23 «Спартак» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, оказавшись позади ЦСКА и «Зенита».

Новый сезон в российском футболе начнется 15 июля матчем между «Зенитом» и ЦСКА за Суперкубок страны. В этом году трофей будет разыгран в Казани. В прошлом году Суперкубок забрал санкт-петербургский клуб, одолев «Спартак».