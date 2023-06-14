Саенко рассказал, почему так рано завершил карьеру

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Иван Саенко вспомнил период, когда уходил из футбола, завершая профессиональную карьеру игрока. Это случилось уже 13 лет назад – в 2010 году.

«Не мог себя пересилить. А ключевую роль в этом сыграла травма. Уходить в российский клуб уровнем ниже «Спартака», да еще и с травмой… Можно было себя загнать еще больше», - вспоминает Саенко для Sport24.

Экс-футболист отметил, что момент завершения карьеры у него было неплохое предложение от «Ростова».

Последним клубом в карьере Саенко оказался московский «Спартак». До этого воспитанник «Карлсруэ» выступал за родной немецкий клуб, а также за «Нюрнберг».

Потерянные таланты российского футбола