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Борис Ротенберг - о сезоне «Сочи»: Я считаю, что это провальная история

14 Июня 2023 • 21:43 Комментировать

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг подвёл итоги выступления команды в сезоне-2022/23.

Спортивный деятель считает прошедший сезон провальной историей.

 «Помните, как у нас получилось так, что у нас ушел тренер прямо перед началом чемпионата, взял и ушел в ЦСКА. Бог ему судья, это его решение», - приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, что «Сочи» под руководством Владимира Федотова в сезоне-2021/22 заняли второе место в турнирной таблице, позже специалист перебрался в московский ЦСКА.

По итогам прошедшего чемпионата «барсы» расположились на десятой позиции с 38 очками в активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Ротенберг Сочи
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