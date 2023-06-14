Борис Ротенберг - о сезоне «Сочи»: Я считаю, что это провальная история

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг подвёл итоги выступления команды в сезоне-2022/23.

Спортивный деятель считает прошедший сезон провальной историей.

«Помните, как у нас получилось так, что у нас ушел тренер прямо перед началом чемпионата, взял и ушел в ЦСКА. Бог ему судья, это его решение», - приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, что «Сочи» под руководством Владимира Федотова в сезоне-2021/22 заняли второе место в турнирной таблице, позже специалист перебрался в московский ЦСКА.

По итогам прошедшего чемпионата «барсы» расположились на десятой позиции с 38 очками в активе.