Бояринцев: «Если «Спартак» ставит высокие задачи, то на любую позицию надо искать усиление»

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев поделился комментарием о нынешнем составе «Спартака».

«Если ставить высокие задачи, то на любую позицию надо искать усиление. Обязательно надо подписать центрального защитника. А также присмотреть более агрессивных ребят для игры на фланге обороны», — приводит слова Бояринцева Betonmobile.

Помимо этого, специалист считает, что «Спартаку» не хватает футболиста в центре поля, который бы вел игру команды. В атаке проблем нет, Квинси Промес и Александр Соболев стабильно держат уровень, добавил Бояринцев.

Напомним, по итогам завершившегося сезона подопечные Гильермо Абаскаля заняли третью строчку в турнирной таблице РПЛ.