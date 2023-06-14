Бояринцев: «Если «Спартак» ставит высокие задачи, то на любую позицию надо искать усиление»

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев поделился комментарием о нынешнем составе «Спартака».
«Если ставить высокие задачи, то на любую позицию надо искать усиление. Обязательно надо подписать центрального защитника. А также присмотреть более агрессивных ребят для игры на фланге обороны», — приводит слова Бояринцева Betonmobile.
Помимо этого, специалист считает, что «Спартаку» не хватает футболиста в центре поля, который бы вел игру команды. В атаке проблем нет, Квинси Промес и Александр Соболев стабильно держат уровень, добавил Бояринцев.
Напомним, по итогам завершившегося сезона подопечные Гильермо Абаскаля заняли третью строчку в турнирной таблице РПЛ.
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