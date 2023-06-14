Полоз попрощался с «Ростовом»

Уже бывший форвард «Ростова» Дмитрий Полоз в своих социальных сетях попрощался с донским клубом.

«Перелистываю эту страницу с огромной благодарностью команде, тренерскому штабу, руководству, сотрудникам клуба. Всем-всем-всем, кто поддерживал, переживал и верил», - пишет Полоз в своих соцсетях.

Напомним, об официальном уходе Полоза из «Ростова» стало известно в минувший вторник. В свой второй приход в донскую команду форвард провёл в ней три года. Также он выступал за этот клуб с 2012 по 2017 год.

Форвард напоследок добавил, что многие воспоминания о столице Юга России оставит у него и то, что в этом городе родились его дети.

«Спасибо городу за все! Есть что вспомнить и рассказать. Но впереди новые победы», - заключил нападающий.