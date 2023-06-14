Сперцян - об интересе со стороны «Аякса» и «Марселя»: «На данный момент все мысли о «Краснодаре»

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян после поражения в финале Кубка России высказался об информации, что в его услугах заинтересованы амстердамский «Аякс» и «Марсель».

Игрок сборной Армении отметил, что ничего не знает об интересе со стороны этих клубов, и все его мысли были о Суперфинале национального Кубка.

«На данный момент все мысли о «Краснодаре». Хотел бы попробовать себя в Европе? Уже говорил», - приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что «быки» хотят заполучить за своего лидера не менее 12 миллионов евро.