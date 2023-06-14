Динияр Билялетдинов: «Для Лички «Динамо» будет следующим шагом»

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в московское «Динамо».

«Динамо» — шажок вперед для Лички в плане большего давления. В «Оренбурге» он поставил веселую и атакующую игру — интересная команда. Для самого Лички «Динамо» будет следующим шагом», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что руководство «Динамо» должно предоставить Личке время, ведь у него не все сразу может получиться.

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял седьмое место, а «бело-голубые» финишировали на девятой строчке.