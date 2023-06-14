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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карапузов вернётся в «Динамо»

14 Июня 2023 • 21:14 Комментировать

Молодой полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов близок к возвращению в Москву.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», игрок, проведший прошлый сезон в «Ахмате», вернётся в столичный клуб к старту первого подготовительного сбора «бело-голубых».

Напомним, что Карапузов в минувшем сезоне вышел на поле за грозненцев 28 раз. За это время он дважды отличился голом и трижды – голевой передачей.

Контракт Карапузова с «Динамо» рассчитан ещё на два года.

Ранее футболист сам заявлял, что вернётся в «Динамо» в том случае, если из клуба уйдет ещё прежний главный тренер – Славиша Йоканович.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ахмат Владислав Карапузов
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