Карапузов вернётся в «Динамо»

Молодой полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов близок к возвращению в Москву.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», игрок, проведший прошлый сезон в «Ахмате», вернётся в столичный клуб к старту первого подготовительного сбора «бело-голубых».

Напомним, что Карапузов в минувшем сезоне вышел на поле за грозненцев 28 раз. За это время он дважды отличился голом и трижды – голевой передачей.

Контракт Карапузова с «Динамо» рассчитан ещё на два года.

Ранее футболист сам заявлял, что вернётся в «Динамо» в том случае, если из клуба уйдет ещё прежний главный тренер – Славиша Йоканович.