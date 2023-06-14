В «Зените» заявили о выкупе Мантуана у «Коринтианса»

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что команда с берегов Невы выкупила у «Коринтианса» полузащитника Густаво Мантуана.

«Мантуан остаётся игроком «Зенита». Мы выкупили (его трансфер), можно об этом писать», - приводит слова Медведева «Матч ТВ»

Напомним, что 21-летний футболист провел сезон в стане чемпионов Российской премьер-лиги на правах аренды.

В текущем сезоне Мантуан принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

Его соглашение с бразильским клубом было рассчитано до конца 2026 года.