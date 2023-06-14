Шомуродов – лучший бомбардир в истории сборной Узбекистана

Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов побил рекорд Максима Шацких (34 мяча) и стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. В среду вечером форвард дважды поразил ворота сборной Туркменистана (2:0) на чемпионате ЦАФА (Центрально-Азиатской футбольной ассоциации).

Теперь у Шомуродова 36 голов за свою команду, равных ему по их количеству больше нет.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Шомуродов провёл в аренде в аутсайдере итальянской Серии А – «Специи», которая покинула элитный итальянский чемпионат. Права на бывшего нападающего «Ростова» с 2021 года принадлежат «Роме».