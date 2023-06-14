Нигматуллин: Личка - это шикарный вариант для «Динамо»

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном назначении Марцела Лички на должность главного тренера столичного «Динамо».

Экс-вратарь сборной России отметил, что чешский специалист хорошо проявил себя в «Оренбурге» и думает, что он является хорошим вариантом для «бело-голубых», к тому же большим плюсом является его адаптированность к чемпионату России.

«Последние два тренера были иностранцами: возможно, проблема как раз в этом. Думаю, что «Динамо» сильно с ним прибавит», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что столичный клуб обратился к представителям «Оренбурга» по поводу чешского специалиста.