«Спартак» ищет нового спортивного директора

В «Спартаке» может смениться спортивный директор. Если в ближайшее время московский клуб сможет договориться с новым кандидатом, Пол Эшуорт покинет этот пост.

О том, что «Спартак» ищет Эшуорту замену, на своих страницах рассказывает Metaratings. При этом источник отмечает, что если подходящий кандидат летом не будет найден, «красно-белые» могут вернуться к этому вопросу зимой.

Пол Эшуорт начал работать на посту спортивного директора «Спартака» осенью прошлого года.

Напомним, что «Спартак» завершил чемпионат России сезона 2022/2023 на третьей позиции, пропустив вперёд «Зенит» и ЦСКА.