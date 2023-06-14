Орещук отреагировал на слухи о возможном назначении в «Пари НН»

Известный функционер Роман Орещук высказался о возможном назначении на пост спортивного директора «Пари НН». Ранее сообщалось, что нижегородский клуб покинул Игорь Кудряшов.

«Это неправда. Кто-то запустил утку. Вообще никакого контакта со мной не было из «Пари НН». Это бред, чушь и вранье», — заявил Орещук Metaratings.

По итогам минувшего сезона «Пари НН» под руководством Сергея Юрана завершил сезон на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В переходных матчах нижегородцы оказались сильнее «Родины» и сохранили свою прописку в элитном дивизионе на новый сезон.

Орещук может стать спортивным директором «Пари НН»