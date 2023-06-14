Губернатор Калининградской области назвал задачу «Балтики» в РПЛ

Антон Алиханов, занимающий пост главы Калининградской области, высказался о задачах калининградской «Балтики». Этот клуб, который по итогам прошедшего сезона 25 лет спустя вернулся в элиту российского футбола.

«Наша задача максимум — это закрепиться в десятке. Будем на это ориентироваться», - цитирует Алиханова «РБ Спорт».

Также политик добавил, что клуб будет финансироваться из бюджета региона. Помимо этого, клуб будет существенно поддерживать партнёр – «Ростех».

Руководит балтийцами, напомним, бывший игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.