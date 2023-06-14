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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук может стать спортивным директором «Пари НН»

14 Июня 2023 • 20:29 Комментировать

Игорь Кудряшов покинул пост спортивного директора «Пари НН». Занять эту должность в обозримом будущем может Роман Орещук, который известен по работе в московском «Динамо».

О том, что Кудряшов ушёл, и его место может занять Орещук, рассказывает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Напомним, что «Пари НН» удалось сохранить прописку в топ-дивизионе российского футбола по итогам стыковых матчей. Команда Сергея Юрана обыграла «Родину» с результатом 3:2 по сумме двух встреч.

Добавим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук Игорь Кудряшов Пари НН
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