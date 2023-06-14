Орещук может стать спортивным директором «Пари НН»

Игорь Кудряшов покинул пост спортивного директора «Пари НН». Занять эту должность в обозримом будущем может Роман Орещук, который известен по работе в московском «Динамо».

О том, что Кудряшов ушёл, и его место может занять Орещук, рассказывает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Напомним, что «Пари НН» удалось сохранить прописку в топ-дивизионе российского футбола по итогам стыковых матчей. Команда Сергея Юрана обыграла «Родину» с результатом 3:2 по сумме двух встреч.

Добавим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.