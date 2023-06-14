Масалитин заявил, что Чалову не нужно ехать в «Бешикташ»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможном переходе форварда «красно-синих» Фёдора Чалова в «Бешикташ».

«Может быть, к Турции Чалов и готов. Но ехать ему туда или нет, будет решать ЦСКА. Но я думаю, что Чалову в Турцию ехать не надо. Лучше оставаться в России, повышать свое мастерство здесь», — приводит слова Масалитина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Чалов — главная атакующая сила ЦСКА, он будет помогать команде в борьбе за чемпионство с «Зенитом».

В сезоне-2022/23 нападающий забил 24 гола и отдал 6 ассистов в 41 матче во всех турнирах.

ЦСКА завершил сезон на второй строчке в РПЛ, отстав от «Зенита» на 12 очков.