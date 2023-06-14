Кухарчук: «Отдыхать в Турции мне нравится больше, чем тренироваться»

Игрок атаки московского «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал о том, как проводит свой отпуск.

«Мои дни проходят потрясающе, я только вернулся из Турции, где отдыхал. Всё же отдыхать там нравится мне больше, чем тренироваться», - делится Кухарчук с «Матч ТВ».

Тем не менее, о тренировках во время отпуска профессиональный футболист тоже не забывал.

«Тренировался утром. Активация, зарядка для ног. Вечером в зальчик зайти тоже надо», - добавил футболист.

Напомним, что «Торпедо» Кухарчука начнёт следующий сезон лигой ниже – в Первой лиге, так как в прошедшем сезоне «автозаводцы» безнадёжно замкнули турнирную таблицу РПЛ на самом последнем месте. В московской команде россиянин оказался зимой после ухода из «Химок».